Spotify: предпочтение англоязычной музыки в поп-музыке постепенно исчезает

Компания заявляет, что в прошлом году в ее глобальный топ-50 вошли песни на 16 разных языках, включая испанский, корейский, португальский, турецкий, индонезийский и арабский. Это более чем вдвое превышает показатель 2020 года.

Bad Bunny, исполняющий песни исключительно на испанском языке, стал самым популярным исполнителем в мире по количеству прослушиваний. А обладательница премии Brit Awards Розалия на своем последнем альбоме Lux поет на 14 диалектах.



Розалия

По данным Spotify, бразильский фанк стал самым быстрорастущим жанром в мире, его аудитория выросла на 36%. K-Pop показал рост на 31%, а Trap Latino — на 29%.

По данным компании, в прошлом году все эти жанры принесли Spotify более 100 миллионов долларов в виде авторских отчислений.

Английский язык по-прежнему доминирует в чартах: по данным IFPI, 14 из 20 самых продаваемых альбомов прошлого года были исполнены исключительно на этом языке.

Однако в список вошли такие южнокорейские группы, как Stray Kids, Enhypen и Seventeen, а также японская рок-группа Mrs Green Apple, поскольку поклонники все чаще открывают для себя музыку за пределами типичных парадигм рока и поп-музыки.

На прошлой неделе в самый популярный чарт Spotify вошли песни Bad Bunny и Rauw Alejandro (Пуэрто-Рико), Nadhif Basalamah (Индонезия), Tyla (Южная Африка), Tems (Нигерия), Ryan Castro (Колумбия), El Bogueto, Peso Pluma, Neton Vega и Fuerza Regida (Мексика), Blackpink, Jung Kook и Jin (Южная Корея).

Однако Великобритания по-прежнему отстает от остального мира. Из самых продаваемых песен страны в прошлом году только две содержали тексты не на английском языке. Примечательно, что обе композиции — APT от Rosé & Bruno Mars и Golden от Huntr/x — были преимущественно на английском языке, с отдельными фразами на корейском.

Рекордная выплата

Данные Spotify были обнародованы в ходе публикации ежегодного отчета Loud And Clear, в котором анализируется мировая экономика потокового вещания.

Стриминговый гигант заявил, что в прошлом году выплатил музыкальной индустрии 11 миллиардов долларов в виде роялти, что на 10 миллиардов долларов больше, чем в 2024 году. По утверждению компании, эта цифра делает ее крупнейшим в мире ритейлером по выплатам.

В Великобритании компания выплатила артистам 860 миллионов фунтов стерлингов в виде авторских отчислений – на 6% больше, чем годом ранее, – при этом более 75% этих отчислений были получены за пределами Великобритании.

Spotify также сообщает, что около 150 британских артистов в прошлом году получили выплаты на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов; и что число артистов, получивших выплаты на сумму более 500 000 фунтов стерлингов, с 2018 года увеличилось более чем вдвое.

В мировом масштабе каждый из 80 ведущих исполнителей зарабатывает более 10 миллионов долларов (7,4 миллиона фунтов стерлингов) в год только на Spotify.

Однако шведская компания всячески подчеркивала, что выплаты приносят пользу не только одному проценту самых богатых, заявляя, что «примерно половина авторских отчислений поступает от независимых артистов и лейблов».

В прошлом году более 13 800 артистов заработали на Spotify 100 000 долларов, добавили в компании.

Тщательно продуманная политика прозрачности компании является частью борьбы с представлением о том, что она недоплачивает артистам, которые получают от 0,002 до 0,0035 фунтов стерлингов за каждое прослушивание песни.

Однако стоит отметить, что авторские отчисления, распределяемые Spotify, не обязательно поступают напрямую музыкантам, поскольку часть средств часто достается звукозаписывающим компаниям, дистрибьюторам, издателям, менеджерам и авторам песен.

Тем временем несколько артистов, включая Massive Attack, Deerhoof и King Lizard and the Gizzard Wizard, разорвали отношения со Spotify в знак протеста против связей компании с оборонной компанией Helsing.

Дэниел Эк, генеральный директор и сооснователь Spotify, недавно был назначен председателем совета директоров немецкой технологической компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта для интеграции в истребители, такие как ударный дрон HX-2 AI Strike Drone.

Объявляя о своем решении удалить свой каталог из Spotify, Massive Attack заявили: «Экономическое бремя, которое долгое время ложилось на плечи артистов, теперь усугубляется моральным и этическим бременем, поскольку честно заработанные деньги фанатов и творческие усилия музыкантов в конечном итоге финансируют смертоносные, антиутопические технологии».

В ответ представитель компании уточнил, что Spotify и Helsing — это «совершенно отдельные компании».