Spotify удалила почти половину своего каталога, признав его фейковым

Крупнейший в мире сервис потоковой передачи музыки объявил о жестких мерах по борьбе с нежелательными треками, признав, что развитие мощных инструментов искусственного интеллекта совпало с борьбой стримера со значительным объемом спам-контента.

Спам, создаваемый искусственным интеллектом, становится проблемой для стриминговых платформ и музыкальных исполнителей, поскольку каждое воспроизведение продолжительностью более 30 секунд приносит гонорар мошеннику, стоящему за ним, и лишает возможности платить законному исполнителю.

75 миллионов спам-треков сопоставимы с объёмом каталога Spotify, который насчитывает 100 миллионов треков. Spotify также предлагает почти 7 миллионов подкастов и 350 000 аудиокниг.



Spotify

Компания заявила, что спам-треки были выявлены либо до того, как они были загружены в рамках существующего процесса фильтрации новых треков, либо удалены после того, как они попали на платформу и были идентифицированы как незаконные.

Spotify заявила о запуске фильтра музыкального спама, который будет определять пользователей, помечать их и блокировать рекомендации треков своим алгоритмом. Компания заявила, что инструменты искусственного интеллекта упростили создание спам-контента, такого как пародии на других исполнителей, сверхкороткие треки и массовые загрузки искусственной музыки, которая варьируется от инструментальных композиций для медитаций до дубликатов известных исполнителей.

«Тактику спама… стало проще использовать, поскольку инструменты искусственного интеллекта позволяют любому человеку легко генерировать большие объемы музыки», — заявили в Spotify.

Компания из Стокгольма, у которой почти 700 миллионов пользователей, заявила, что, несмотря на рост вредоносного использования контента, созданного с помощью ИИ, это не оказывает серьёзного влияния на привычки слушателей или выплаты исполнителям. В прошлом году Spotify выплатила 10 млрд долларов (7,4 млрд фунтов стерлингов) в виде роялти, хотя размер роялти-платежей часто является предметом разногласий между платформой и исполнителями .

«Взаимодействие с музыкой, созданной ИИ, на нашей платформе минимально и не оказывает существенного влияния на потоки или распределение доходов для исполнителей», — заявили в Spotify.

В 2023 году Spotify ввел правило, согласно которому для начисления платежа необходимо прослушивать отдельные треки более 1000 раз. По словам компании, это изменение помогло бороться с мошенниками.

Spotify также ужесточает правила в отношении дипфейков, которые разрешены только с разрешения исполнителя, за которого они себя выдают. Компания также борется с мошенниками, загружающими дипфейковые треки на страницы популярных исполнителей.

Один из самых громких музыкальных дипфейков был опубликован в 2023 году. Heart on My Sleeve, песня с вокалом, созданным искусственным интеллектом, якобы принадлежащим Дрейку и The Weeknd, была изъята из стриминговых сервисов после того, как Universal Music Group, звукозаписывающая компания обоих артистов, раскритиковала песню за «контент, нарушающий авторские права, созданный с помощью генеративного искусственного интеллекта».

Spotify заявила, что поддержит новый отраслевой стандарт раскрытия информации об использовании ИИ при создании треков, разработанный некоммерческой организацией DDEX, поддерживаемой технологической и музыкальной индустрией. Использование стандарта на платформе будет добровольным, заявили в Spotify, и артисты не будут обязаны маркировать музыку как полностью или частично созданную с помощью ИИ.

«Это изменение направлено на укрепление доверия на всей платформе, — заявила компания. - Речь не идёт о наказании артистов, ответственно использующих ИИ, или понижении рейтинга треков за раскрытие информации о том, как они были созданы».

Популярность Velvet Sundown, группы, созданной с помощью искусственного интеллекта, на Spotify породила призывы к обязательной маркировке музыки, созданной с помощью этой технологии. Spotify не удалил Velvet Sundown, который на своей странице профиля Spotify называет себя «проектом искусственной музыки», поскольку это не нарушает политику компании в отношении спама.