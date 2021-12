Песня Ширана «Shape of You» побила рекорд прослушиваний в Spotify

«Я только что слышал, что «Shape of You» набрал на Spotify 3 миллиарда стримов, что абсолютное безумие. Я помню, как эта песня достигла миллиарда, и я подумал, что это странно. Это первая песня, которая собрала 3 миллиарда прослушиваний, и я действительно очень доволен ею. Спасибо, Spotify, за вашу поддержку на протяжении многих лет. Мы прожили 10 лет вместе, и, надеюсь, проживем еще 10 лет!», - радуется Эд Ширан.



Ed Sheeran

30-летний музыкант также поделился историей о том, как трек стал синглом, и рассказал, что он разговаривал с Беном Куком - бывшим президентом Atlantic Records UK, подписавшим контракт с Шираном, - о создании «Shape of You», первом сингле из альбома 2017 года «Divide».

«Песня не предназначалась для альбома… Альбом не был готов, и когда я закончил песню, Бен Кук из моего лейбла сказал: «Ты должен включить это в альбом, это должно быть там». Я сказал ему: «Я хочу, чтобы «Castle on the Hill» стал первым синглом, он будет более заметен», - объяснил Ширан. «Мы договорились не соглашаться и выпустили обе песни сразу, и я должен сказать, что Бен, я был неправ, а ты был совершенно прав».

«Shape of You» провел в чарте Billboard Hot 100 в общей сложности 59 недель; оставался на первом месте в течение 12 недель. Для сравнения, «Castle on the Hill» занял 6-е место в чарте и провел 33 недели в Hot 100. Успех «Shape of You» - наряду с «Castle on the Hill» и «Perfect» - помог «Divide» стать вторым по популярности альбомом Ширана на сегодняшний день, проведя в общей сложности 250 недель в Billboard 200 .