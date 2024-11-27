Ed Sheeran встречает Рождество «Under the Tree»

В видео певец готовится к празднику в одиночестве, вспоминая бывшую возлюбленную – ее сыграла Клаудия Джесси из «Бриджертонов» (2020 – н.в.).

«Under the Tree» вошла в саундтрек к комедийному мультфильму Ричарда Кертиса «That Christmas» («Тем Рождеством»). Премьера картины состоится 4 декабря на Netflix. Кертис также выступил режиссером клипа – и, само собой, в ролике можно увидеть отрывки из «That Christmas».

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Ed Sheeran

По словам Эда Ширана, Ричард Кертис сам обратился к нему с просьбой написать песню для мультфильма. Музыканту нравится творчество режиссера, поэтому он сразу согласился. Вот что сказал Ширан:

«Он пришел ко мне домой в 2021 году и показал черновик своего нового проекта, а затем попросил меня написать для него песню. Устоять было сложно. У меня есть дети, и мне сложно найти отличное рождественское кино для малышей — а этот мультфильм подходит по всем параметрам. Песня рассказывает о персонаже фильма, который хочет провести Рождество с отцом, но не может. Это душераздирающая сцена: через такое каждый год проходят многие люди, оставаясь одни на Рождество».