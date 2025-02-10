Индийская полиция сорвала концерт Эда Ширана на улице

В сети завирусилось видео, в котором полицейский подходит к музыканту, когда он поет с толпой хит «Shape of You», и отсоединяет микрофон. После этого Ширан пожимает плечами и уходит со словами: «До скорых встреч!».

В полиции заявили, что организаторам мероприятия было отказано в разрешении на уличное выступление, которое проходило на Черч-стрит — одной из самых оживленных улиц.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много народа. Именно по этой причине его попросили освободить место», — сообщил представитель полиции Бенгалуру Шекар.

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Однако Ширан в своих соцсетях заявил, что у него все же было разрешение на выступление.

«У нас есть разрешение спеть здесь больше, чем одну песню, но этот полицейский решил иначе. Следовательно, то, что мы выступаем именно в этом месте, было запланировано заранее. Это не было просто случайным появлением. Впрочем, все в порядке», — уточнил он.



Ed Sheeran

Позже после инцидента Ширан выступил перед тысячами людей. К нему на сцену также вышла индийская певица Шилпа Рао, вместе с которой он исполнил две хитовые песни на местном языке телугу. Сейчас Ширан находится в разгаре обширного тура по Индии, который продлится до середины февраля. Следующим он должен отыграть концерты в Китае, ОАЭ и Катаре, а этим летом выступить на стадионах Европы.