Эд Ширан с Рупертом Гринтом продолжили комедию в «A Little More»

Новая работа также посвящена персонажу-фанату, ставшему символом своеобразного поклонения музыканту.

Клип продолжает историю, начатую в ролике на трек «Lego House», выпущенном ранее. Прошло целых четырнадцать лет с тех пор, как фанат впервые появился на экране. Теперь персонаж Гринта прошел тюремный срок за сталкерство, но после освобождения вновь становится одержим Эдом Шираном. Вернувшись к своим прежним привычкам, он пытается возобновить преследования певца, причем финальная сцена достигает своего апогея на свадебной церемонии, где буквально все гости начинают казаться самим Шираном. Даже роль невесты исполнила знаменитая актриса Натали Эммануэль, знакомая зрителям по сериалу «Игра престолов» (2011–2019 гг.).

За режиссуру нового музыкального фильма отвечал Эмиль Нава, известный своими работами с Шираном. Ранее он снимал такие известные видеоклипы исполнителя, как «Sing», «Don’t», «Thinking Out Loud», «Photograph» и «I Don't Care». Помимо этого, Нава поставил сравнительно свежий ролик на композицию «Old Phone», увидевший свет в мае текущего года. Все три последних клипа станут частью альбома «Play», выходящего 12 сентября. Вместе с ними слушатели смогут насладиться такими хитами, как апрельская песня «Azizam» и июньский сингл «Sapphire».



«Фанатизм моих поклонников настолько велик, что иногда доходит до абсурдных ситуаций, – комментирует сам музыкант в интервью. – Мы решили пошутить над этим феноменом, превратив обычную ситуацию фэндома в комедийную драму».

Новая работа демонстрирует традиционную способность Ширана совмещать музыку и визуальное искусство, создавая яркие образы, которые остаются в памяти зрителей надолго. Этот проект станет очередным ярким примером творчества артиста, предлагающего публике одновременно веселую развлекательную составляющую и тонкую сатирическую игру на тему фанатского помешательства.