Эд Ширан спел под гитару в суде, доказывая невиновность

Ширан настаивает на том, что его песня не похожа на композицию легенды соула, пишет Rolling Stone. Потому музыкант решил наглядно продемонстрировать суду разницу между треками, сыграв последовательность аккордов, которую он придумал вместе со своим давним соавтором Эми Уэдж в 2014 году.

Певец подчеркнул, что он черпал вдохновение при создании песни в любви его бабушки и дедушки друг к другу. Ширан настаивает на том, что никакого плагиата здесь нет.

Артист ответил на претензии наследников соавтора Let's Get It On Эда Таунсенда спустя шесть лет после их появления. По мнению подавших иск правообладателей, песня Гэя и композиция Ширана имеют «поразительное сходство», нарушающее авторское право.



Ed Sheeran