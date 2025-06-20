Эд Ширан показал драйвовый «Drive»

В записи приняли участие гитарист Джон Майер, ударник Дэйв Гролл (лидер Foo Fighters), басист Пин Палладино и клавишники Рами Джаффи и Блейк Слаткин. Майер и Слаткин также являются продюсерами трека.

Ранее Ширан рассказывал, что «Drive» быстро родился в студии с Майером и Слаткиным, вспоминая, что «песня выпала из нас» после того, как он увидел часть фильма, а Майер «просто ударил по октавной педали и сошёл с ума», чтобы придумать рифф песни.

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«Кино — это мое хобби и, возможно, единственное, кроме спорта, чем я, типа, восхищаюсь, - говорит Эд. - Не только режиссеры или актеры или что-то еще, но быть частью путешествия фильма так волнительно для меня».



Ed Sheeran

Полный саундтрек «Формулы-1» будет выпущен на Atlantic Records 27 июня, когда фильм выйдет в мировой прокат. В спортивной драме с Брэдом Питтом в главной роли прозвучат также песни Розэ, Doja Cat, Криса Стэплтона, Родди Рича, Тейт МакРей, Burna Boy, Raye и других артистов.