Кэти Перри попадает во все неприятности сразу в клипе «Bandaids»

Клип явно вдохновлен фильмом «Пункт назначения» (2000). В нем певице постоянно не везет: она ранит пальцы в раковине, застревает в эскалаторе, падает с дерева и едет по встречной полосе, а потом взрывает бензоколонку.

Режиссерами видео стали сама Кэти Перри и Кристиан Бреслауэр, снимавший клипы Арианы Гранде и The Weeknd.

В самом конце видео Кэти Перри высмеивает трек «Woman’s World». Певица выпустила его в 2024 году как лид-сингл с альбома «143». Однако «Woman’s World» с треском провалился. В Billboard Hot 100 он дошел лишь до 63-го места. А критики ругали устаревшее звучание, клишированный текст и сотрудничество с продюсером Доктором Люком, обвиненным в насилии. Та же участь постигла и альбом «143»: низкие оценки в СМИ и плохие продажи.



Katy Perry

Похоже, Перри сделала работу над ошибками. «Bandaids» она написала вместе с Джастином Трантером, сотрудничавшим с Джастином Бибером и Чаппелл Рон.