Кэти Перри предается пляжным удовольствиям в «Lifetimes»

В отличие от предыдущего «феминистского» клипа «Woman’s World» на этот раз певица представила веселое летнее танцевальное видео. В клипе, снятом на Ибице режиссером Stillz (известным по сотрудничеству с Bad Bunny), Кэти гуляет по пляжу в бикини (демонстрируя прекрасную фигуру), купается в море, катается на мотоцикле и каяке, зажигает на дискотеке и т.д. "Lifetimes" - классическая хаус-композиция с приятным летним клипом с настроением пляжных вечеринок.

В тексте Кэти Перри обещает своему близкому человеку, что всегда будет любить его. Некоторые подумали, что это песня об актере Орландо Блуме, с которым Перри встречается уже восемь лет: в августе 2020-го у них даже родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Но на самом деле у «Lifetimes» более широкий смысл:

«Эта песня о том, как найти ту самую глубокую и удовлетворяющую любовь всей своей жизни. Родственная душа не всегда должна приходить в форме партнера — она может прийти по-разному: ребенок, лучший друг, домашнее животное. Для меня это моя дочь Дейзи. И я написала «Lifetimes» о ней», - говорит Перри.

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Katy Perry

В день премьеры Кэти также обнародовала трек-лист альбома «143», куда войдут оба сингла, а всего 11 треков, включая коллаборации с 21 Savage, Doechii, Ким Петрас и JID. Релиз состоится 20 сентября.

Трек-лист альбома «143»: