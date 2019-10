Слушатели выбрали топ-10 песен, которые станут классикой

В список вошли:

Adele — Rolling in the Deep

В ноябре ритмичному синглу с мощным вокалом британской певицы исполнится десять лет. Слушатели уверены, что и в 2040-м ему захочется подпевать.

Avicii — Wake Me Up

Трек шведского музыканта и диджея Avicii, выпущенный в 2013 году, сразу стал классикой. Пользователи Reddit уверены, сингл будет играть на каждой вечеринке спустя десятилетия, несмотря на то, что автора Wake Me Up уже нет в живых. (Авичи умер в 2018 году, — Прим.ред.).

Hozier — Take Me To Church

Проникновенная баллада ирландского музыканта Хозиера (Hozier) в 2014 покорила мировые радиостанции и музыкальные чарты и была номинирована на премию "Грэмми" как "Лучшая песня года".

Lady Gaga — Born This Way

Почти каждая песня Леди Гаги достойна того, чтобы стать классикой. Но пользователи выбрали именно Born This Way (2011 год). Смелый, веселый и танцевальный трек, который певица выпустила в поддержку ЛГБТ, многие признали культовым.

Alexandra Stan — Mr. Saxobeat

Выпущенный в 2011 году сингл румынской певицы Александры Стан Mr. Saxobeat сразу захватил танцполы и школьные дискотеки. Поэтому поклонники не сомневаются, что бодрая и запоминающаяся песня будет актуальна и в 2030 году.

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

Трек, который появился в 2017 году, немедленно стал мегахитом — за два года только на YouTube клип набрал более шести миллиардов просмотров. Слушатели уверены, что он будет классикой и в 2030 году, и в 2050.

Daft Punk — Get Lucky (ft.Pharrell Williams&Nile Rodgers)

В 2013 году эта песня звучала чуть ли не из каждого утюга. Энергичный трек, записанный французским дуэтом Daft Punk вместе с Фарреллом Уильямсом, не мог не запомниться многим меломанам.

John Legend — All of Me

Романтичная песня американского певца Джона Ледженда, по мнению пользователей сайта Reddit, прозвучит еще не на одной свадьбе. Проникновенный вокал в сопровождении простого аккомпанемента на фортепиано будет актуален в 2033 году так же, как он был в 2013.

Katy Perry — Firework

Песня Firework американской певицы Кэти Перри (сегодня ей исполнилось 35 лет) была выпущена в 2010 году, сразу возглавила музыкальные чарты и имела коммерческий успех. Сингл прозвучал в мультфильмах "Мадагаскар 3", "Зверопой", "Элвин и Бурундуки 3D" и еще нескольких проектах.

Ed Sheeran — Perfect

Мелодичная баллада Perfect от Эда Ширана, по мнению пользователей Reddit, — песня вне времени, которая с 2017 года зарекомендовала себя беспроигрышным вариантом для свадеб.