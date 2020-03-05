Кэти Перри показала, как ждет ребенка от Орландо Блума

Отец будущего ребенка — Орландо Блум, с которым артистка встречается почти четыре года. Звезды уже год как помолвлены — актер сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина, 14 февраля 2019 года.

Клип начинается с традиционного свадебного марша Мендельсона, намекая на скорую свадьбу артистов.

После выхода клипа артистка вышла в прямой эфир в инстаграме и подтвердила, что ждет ребенка. Малыш появится на свет летом 2020 года. По словам Перри, в ближайшие месяцы также выйдет ее новый альбом.



Кадр из клипа

— Я воодушевлена, мы оба воодушевлены и счастливы, — заявила Кэти.

Это будет первый ребенок для Перри, а вот у ее возлюбленного Орландо Блума уже есть сын от предыдущих отношений.