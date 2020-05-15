Беременная Katy Perry искупалась в водопаде

В ролике беременная певица снялась в образе лесной нимфы в красивой местности, среди цветов, деревьев и камней и даже искупалась обнаженной в маленьком водопаде. Сняла клип в ретро-стилистике режиссер Лиза Волошин.

- Я написала эту песню пару месяцев назад как призыв оставаться верным курсу, который вы для себя выбрали, независимо от того, что подумают другие, - рассказала Кэти в твиттере. - Недавно для меня это приобрело новое значение в свете того, что переживает весь мир.



Katy Perry

«Daisies» - очередной сингл с пятого студийного альбома Перри, релиз которого состоится 14 августа на лейбле Capitol Records. Ранее были выпущены «Never Worn White», «Harleys in Hawaii» и «Small Talk». Певица так объяснила желание издать пластинку в этом году, а не в следующем:

- Я проделала большую работу и размышляла, как с ней поступить. В одном я была уверена наверняка: у меня будет ребенок этим летом. Вся моя жизнь скоро изменится, и я уверена, что у меня будет доступ к совершенно новым эмоциям, которых у меня никогда не было раньше, и я смогу записать еще один альбом, когда это произойдет. И еще я думаю, что этим летом люди хотят музыку, они хотят танцевать.