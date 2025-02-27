Кэти Перри полетит в космос с невестой Безоса

Компания Blue Origin, занимающаяся разработкой ракет, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила состав экипажа своей предстоящей миссии, в том числе ряд известных имен.

Лорен Санчес, невеста Безоса, «собрала миссию», согласно данным космической компании. Помимо Санчес, в состав команды войдут соведущая CBS Morning Гейл Кинг и поп-звезда Кэти Перри.



Katy Perry

«[Санчес] гордится тем, что возглавит команду исследователей в миссии, которая бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться собственными историями и окажет долгосрочное влияние, которое вдохновит будущие поколения», — говорится в заявлении Blue Origin.

Миссия была анонсирована в четверг на CBS Mornings. Blue Origin сообщает, что это первый полностью женский экипаж для одного из ее полетов и 11-я пилотируемая миссия в целом. Однако Кинг станет вторым ведущим утреннего шоу на сети, который полетит в космос на одной из ракет.

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Точная дата миссии пока не назначена, но компания заявила, что она состоится весной.

Компания Безоса годами опиралась на известных «астронавтов», пытаясь повысить осведомленность о том, что она делает. Сам Безос был на первом пилотируемом запуске в 2021 году, а соведущий Good Morning America Майкл Страхан также присоединился к команде позже в том же году, и этот опыт был показан в шоу.

Тем не менее, Кинг, Санчес и Перри составляют, пожалуй, самую звездную команду. К ним присоединятся бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, научный сотрудник Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн.

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin до МКС не долетит, но поднимет пассажиров выше линии Кармана на высоте 62 миль над землей. Это место принято считать местом, где атмосфера Земли уступает место космосу.