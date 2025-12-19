Sabi и Mia Boyka замедлили «Базовый минимум»

Новая версия нашумевшего ироничного гимна современных отношений, выпущенного лейблом VK Records, где роскошь и внимание стали «базовым минимумом». Легкий вайб, остроумные строки и узнаваемые ситуации: герой из Баку с дорогими квартирами и яхтой ищет не просто любовь, а уважение и искренние чувства. Трек заряжает настроением уверенности и самоиронии - для тех, кто знает себе цену и не соглашается на меньшее.

Sabi продолжает покорять российскую сцену, подтверждая свой статус одной из самых востребованных исполнительниц. В мае этого года она завоевала чарты с вирусным кавером «Я твой стресс», который стал новой версией супер-хита «S.O.S» известной азербайджанской исполнительницы Aygün Kazımova. Песня заняла верхние строчки в чартах, а также стала популярным звуком для платформ с вертикальными видеороликами. Даже всеми известный Эмин Агаларов снял видео под звук «Я твой стресс» и набрал миллионы просмотров.



Mia Boyka

Mia Boyka – не менее популярная исполнительница. В этом году она уже успела выпустить 5 треков: «Мося», «Снова дождь», «Бэтмобиль», «Изумруд» и «Афродита». Популярность Mia Boyka подтверждают цифры, ежемесячно собирая более 3 миллионов слушателей, в Instagram*за ней следят более 1,5 миллионов подписчиков, а в TikTok свыше 10 миллионов.