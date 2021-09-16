Mia Boyka выпустила первую англоязычную песню «Ma Ma Ma»

Поющая блогерша Mia Boyka выпустила дебютный альбом «Прощальный альбом» с фитами от Шипа, Pokrov, Дмитриенко и других (слушать альбом).

На днях Mia Boyka заявила в соцсетях, что устала от тяжёлого рабочего графика и больше так не может. Но вскоре выяснилось, что блогерша вовсе не собирается уходить со сцены, как многие подумали, но готовится к новому этапу в карьере. Она собирается отойти от прежнего «детского» стиля, и начнёт делать более взрослую музыку. А пока она решила выпустить «Прощальный альбом».







«Прощальный альбом» стал дебютным полноформатным релизом Mia Boyka, до этого она выпускала только синглы и клипы....