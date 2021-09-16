Mia Boyka выпустила первую англоязычную песню «Ma Ma Ma»

Под грувовый клубный инструментал Мария поет о встрече с незнакомцем, который очаровал её в первый же вечер.
«Я рада представить вам очень важный для меня релиз "Ma Ma Ma" - мой первый англоязычный трек, да еще и записан он совместно с диджеем мирового уровня! Мой новый этап! Очень рассчитываю на вашу поддержку», - говорит певица.
Самым популярным синглом Sevenn является фит с культовым нидерландским диджеем Tiësto «Boom», выпущенная в 2017-м. Годом позднее вышел ремикс трека с американским рэпером Gucci Mane.
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