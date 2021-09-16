Mia Boyka выпустила первую англоязычную песню «Ma Ma Ma»

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Певица Mia Boyka выпустила свой первый англоязычный трек «Ma Ma Ma» в сотрудничестве с калифорнийским диджеем Sevenn (он же Кевин Дэниэл Брауэр).

Под грувовый клубный инструментал Мария поет о встрече с незнакомцем, который очаровал её в первый же вечер.

«Я рада представить вам очень важный для меня релиз "Ma Ma Ma" - мой первый англоязычный трек, да еще и записан он совместно с диджеем мирового уровня! Мой новый этап! Очень рассчитываю на вашу поддержку», - говорит певица.

Mia Boyka
Mia Boyka

Самым популярным синглом Sevenn является фит с культовым нидерландским диджеем Tiësto «Boom», выпущенная в 2017-м. Годом позднее вышел ремикс трека с американским рэпером Gucci Mane.

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