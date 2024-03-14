T-Killah потребовал от Mia Boyka полмиллиарда рублей

До этого в СМИ называлась сумма в 150 миллионов рублей. Однако в интервью Пятому каналу Mia Boyka уточнила, что такую сумму продюсер потребовал только за ее имя.

«Это (150 миллионов) вообще не касается песен, это просто имя Mia Boyka. Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник».



ТЕКСТ

С T-Killah Mia Boyka начала работать пять лет назад. На тот момент ей была нужна была лишь возможность выходить на сцену, а со временем ей захотелось большего. Из-за этого певица принялась вступать в споры с продюсером и приняла решение покинуть лейбл. Тогда T-Killah решил ее «проучить».