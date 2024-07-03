Mia Boyka зарабатывает миллионы за короткие концерты

27-летняя певица Mia Boyka, ставшая звездой TikTok благодаря хиту «Диор», теперь одна из главных кумиров молодежи. Недавно артистка полностью изменила свой музыкальный стиль, перейдя к более зрелым композициям.

В ответ на критику и слухи Mia Boyka решила пролить свет на некоторые вопросы. Она ответила на вопросы о своем фирменном лимонаде, который разрабатывала семь месяцев, и саркастично прокомментировала наличие разрешения от Роспотребнадзора:

«Конечно же нет, вы только им не говорите! На самом деле я свои лимонады в подвале варю. Еще одно производство у меня на заброшке. Но только это секрет».



Mia Boyka

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Отвечая на вопрос комментатора «это тоже певица?», Mia Boyka пошутила:

«Не, просто так мимо проходила и увидела микрофон и музыкантов на сцене, ну и зашла, думаю, попробую залететь на сцену и притвориться типа я певица».

Однако больше всего внимания привлекли её откровения о заработках. По словам певицы, её гонорары составляют миллионы рублей за короткое выступление.

«Обычное выступление длится 40-45 минут. Если корпоратив, то 5 миллионов. Если городское мероприятие — 3 миллиона», - сообщила Mia Boyka.