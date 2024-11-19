«Бабкина танцует под мои песни»: Mia Boyka рассказала про «Народный альбом»

Первый трибьют-альбом, посвящённый юбилею композитора, вышел на лейбле VK Records и объединил...

Первый трибьют-альбом, посвящённый юбилею композитора, вышел на лейбле VK Records и объединил...

В честь 70-летия композитора и продюсера Игоря Крутого вышел трибьют «Крутой альбом», в котором...

В честь 70-летия композитора и продюсера Игоря Крутого вышел трибьют «Крутой альбом», в котором...

27-летняя певица Mia Boyka, ставшая звездой TikTok благодаря хиту «Диор», теперь одна из главных...

27-летняя певица Mia Boyka, ставшая звездой TikTok благодаря хиту «Диор», теперь одна из главных...

Певица Mia Boyka рассказала, сколько получает за одно выступление.

Певица Mia Boyka рассказала, сколько получает за одно выступление.

По данным SHOT, конфликт случился в сентябре 2023 года. Артистка Mia Boyka пришла на шоу Ярушина...

По данным SHOT, конфликт случился в сентябре 2023 года. Артистка Mia Boyka пришла на шоу Ярушина...

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд против актера и телеведущего Стаса Ярушина по делу о...

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд против актера и телеведущего Стаса Ярушина по делу о...

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) заявила, что T-Killah (Александр Тарасов) потребовал от нее...