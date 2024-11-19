«Бабкина танцует под мои песни»: Mia Boyka рассказала про «Народный альбом»

«Всю жизнь я очень много слушала народной музыки, плюс у меня такой голос. В общем, сначала одна, вторая песня, а потом это в альбом переросло и даже вышло за его пределы. Моя команда говорит, что Бабкина танцует часто под мои песни, когда ждет своего выхода», – рассказала Mia Boyka ведущим шоу «Мурзилки Live».
Фанатам альбом понравился, а к хейту она относится спокойно, отметила певица. Участие в проекте «50 хейтеров», где ей пришлось подвергнуться сильному давлению, она назвала интересным опытом.
«Это был интересный опыт. Мне кажется, что человек со здоровой психикой в целом может в таком поучаствовать. Потому что, если тебе нечего скрывать, ты действительно знаешь себе цену, что-то сказанное кем-то не может обидеть. Например, разве я обижусь, если мне скажут, что я одноглазая? Нет, я же знаю, что у меня два глаза», – говорит Mia Boyka.
На «Авторадио» певица устроила также живую премьеру песни «Черная Lada», которую ведущие назвали лучшей рекламой АвтоВАЗа.
«Не знаю, платили братьям Гаязовым за «Малиновую Ладу», а мне мой брат сказал: «Договорись там по-братски, чтобы я на «Ладе» катался, – пошутила Mia Boyka. – Но, если серьезно, я много гастролирую по стране, и в любом регионе нашей огромной страны все ездят на «Ладах». Неважно, в Крыму или Ставрополе, Краснодаре или Дагестане».
Клип к песне «Черная Lada» певица сняла в Дагестане при участии местных танцоров и хореографов.
«Однозначно надо туда ехать, – советует Mia Boyka. – Была там шесть раз, в Дагестане очень здорово, рекомендую».
Впереди у певицы – большой весенний сольник. 15 марта она споет в концертном зале «Москва».
«Это будет семейный концерт – для детей и бабушек с дедушками, для отцов и мамочек. Для всех будут песни, говорю со стопроцентной уверенностью. На концертах мне папы иногда кричат: «Спой «Гагарина», мы всем заводом его слушаем!», мамы просят: «Лучше «Плакать в Порше». Кто-то из детей, понятно, хочет «Пикачу», а бабушки меня после «Трех аккордов» на Первом канале полюбили», – заявила певица.
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