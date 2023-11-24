Mia Boyka поработала с искусственным интеллектом

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Певица Mia Boyka выпустила клип на песню «Врангель не врал» (смотреть клип).

Режиссером видео стал Авджин Кутакис. Ролик был создан с участием искусственного интеллекта.

«Премьера клипа на песню Mia Boyka Врангель не врал, созданного частично искусственным интеллектом. Это новый опыт, который мы осуществили совместно с Институтом Развития Интернета», - написала Mia Boyka, представляя видео.

Mia Boyka
Mia Boyka

В сюжете клипа компас приводит певицу к загадочной башне, через которую она попадает в сказочный мир с принцем, разноцветными воздушными шарами, волшебными замками и летающими кораблями.

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