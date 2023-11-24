Mia Boyka поработала с искусственным интеллектом

Режиссером видео стал Авджин Кутакис. Ролик был создан с участием искусственного интеллекта.
«Премьера клипа на песню Mia Boyka Врангель не врал, созданного частично искусственным интеллектом. Это новый опыт, который мы осуществили совместно с Институтом Развития Интернета», - написала Mia Boyka, представляя видео.
В сюжете клипа компас приводит певицу к загадочной башне, через которую она попадает в сказочный мир с принцем, разноцветными воздушными шарами, волшебными замками и летающими кораблями.
Комменты