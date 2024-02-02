Mia Boyka спела про «Навигатор» чувств

Песня посвящена абъюзивным отношениям между мужчиной и женщиной, когда женщина понимает, что любви с его стороны нет, «и даже навигатор к нему не ведет», но ты все равно «прыгаешь в такси, как только он звонит».

Клип снят в Дубае, где Mia Boyka принимает различные соблазнительные позы на фоне арендованного желтого «Порше», любимого автомобиля певицы, которому она посвятила несколько песен.



Mia Boyka

Кроме того, название «Навигатор» используется в неком проекте, где блогерша принимает от пользователей разные жизненные истории, и затем разбирает их на «психологическом» уровне. Например, Mia Boyka делится там со зрителями, как лично она понимает значение термина аффирмация.