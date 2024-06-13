Инстасамка выиграла суд против Стаса Ярушина, о котором он не знал

По данным SHOT, конфликт случился в сентябре 2023 года. Артистка Mia Boyka пришла на шоу Ярушина МузLoft, где вместе с музыкантами Стаса раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила её.

Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) выпад в свою сторону не оценила и потребовала публичных извинений. Изначально Зотеева хотела подать в суд на Марию Бойко (настоящее имя Mia Boyka) и потребовать извинений, но этот иск не был принят. Тогда директор Инстасамки Максим Столяров (которому принадлежат авторские права на песню) подал в суд на Ярушина. Последний, как и его представители, на заседание не явились и извинений не прислали.



Instasamka

Иск был частично удовлетворен. Суд обязал актера удалить кавер на песню Инстасамки из выпуска и выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения в размере 2 млн рублей. Также артист должен будет оплатить расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей, на оплату юридических услуг в размере 150 тысяч рублей и на оплату государственной пошлины в размере 39 тысяч рублей.

«К нам вообще не приходило никакое уведомление, и мы вообще не в курсе этого суда. Сейчас наши юристы разбираются. По идее, это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло», — прокомментировал сегодня PR-директор Ярушина.