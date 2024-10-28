Инстасамка будет новой солисткой «Ленинграда»

Певица планирует записать с коллективом минимум один альбом. К настоящему моменту она спела на демонстрационной записи «Ленинграда», качество которой, судя по всему, устроило Сергея Шнурова.



Instasamka

«Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу», — рассказал директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в беседе со «Стархитом».

«Instasamka станет новой солисткой "Ленинграда". Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов», - говорится в сообщении телеграм-канала группы.

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Представитель Инстасамки подтвердил РБК факт переговоров. Super связался с директором Даши, и он подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас все на стадии переговоров. Сергей Шнуров также успокоил фанатов нынешней солистки "Ленинграда" Зои (Ксения Руденко):

«Зоя также останется в группе, она никуда не денется», - написал он в соцсетях.

«Instasamka x Leningrad. 08.11.24», - написала Дарья, приложив видео с фрагментом нового клипа.