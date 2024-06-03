Instasamka показала супергеройский клип «Мой мармеладный»

В клипе от Romanov Production исполнительница Instasamka предстает в образе гламурного супергероя, которая взрывает из гранатометов (тоже гламурных) стены зданий и освобождает богатого заложника, который готов заплатить ей много денег, расстреливая бандитов из гламурных молотков, банок с растениями и прочих штучек, припасенных ею в сумочке известного, конечно, бренда. Обеих жертв сыграл комично загримированный реальный супруг девушки, продюсер Олег Moneyken.

Клип получился на удивление ярким и динамичным, что компенсирует не слишком заметные «улучшения» самой исходной песни в исполнении Кати Лель.



Instasamka