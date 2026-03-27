Zayn показал красивую балладу Sideways

Sideways - атмосферный R&B/поп-трек, в котором он использует свой фирменный, проникновенный фальцет. К релизу прилагается стильный официальный видеоклип с участием самого певца, который дает поклонникам еще один взгляд на мир его грядущего пятого студийного альбома Konnakol, релиз которого запланирован на 17 апреля.

Трек Sideways, следующий за заглавным синглом альбома Die For Me, продолжает подогревать интерес к тому, что обещает стать одним из самых амбициозных проектов Zayn на сегодняшний день.

Новый трек сочетает его бархатисто-мягкий вокал с более мрачной, текстурированной палитрой аранжировки, намекая на альбом, который глубже погрузится в атмосферный поп и R&B, сохраняя при этом эмоциональную интенсивность, которая определяла его сольную карьеру.



По мере того, как продвижение альбома набирает обороты, Zayn признался, что до сих пор удивлен тем, насколько сильно люди его ценят.

Певец, покинувший One Direction в 2015 году, чтобы начать сольную карьеру, рассказал в подкасте Call Her Daddy, что никогда не ожидал, что зайдет так далеко. Зейн сказал, что он был «в восторге» от того, как фанаты приняли его первый альбом (Mind of Mine 2016 года) после ухода из группы, и что он гордится прогрессом и самопониманием, которые он обрел благодаря своей музыке.

Konnakol содержит 15 треков и, по словам Zayn, является его самым культурно вдохновленным проектом на сегодняшний день.

Певец, известный по песне Believe Me, пакистанского происхождения, выросший в мусульманской семье, надеется, что альбом поможет слушателям лучше понять его культурное наследие.

Коннакол — это искусство создания перкуссионных звуков с помощью голоса, что намекает на проект, сочетающий южноиндийскую карнатическую музыку с поп-музыкой и R&B.

Одновременно с выходом альбома Zayn объявил о гастрольном туре Konnakol по Великобритании, Северной и Южной Америке, включающем 31 концерт. Тур стартует 12 мая в Манчестере.

Недавно поклонники впервые познакомились с новой эрой его творчества во время его выступления в Лас-Вегасе, где он представил несколько ранее не издававшихся треков, включая Used to the Blues и Fatal, причем в последней песне использованы слова на урду, что является ярким намеком на его южноазиатские корни. Он также удивил давних поклонников, впервые исполнив вживую песню She из альбома Mind of Mine.