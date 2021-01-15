Zayn выпустил третий альбом «Nobody Is Listening»

Ранее Zayn выпустил синглами песни Better и Vibez из альбома. В альбом вошло 11 песен, он выпущен на лейбле RCA Records (в России - Sony). В альбом Зейна вошли дуэты с американской певицей и автором песен Сид и английским рэпером Девлином.

Малик назвал альбом своим «самым личным проектом на сегодняшний день». Это фактически посвящение его первому ребенку, родившейся в сентябре дочери от знаменитой модели Джиджи Хадид.



Zayn Malik

Альбом представляет собой микс задумчивого романтичного r'n'b с ориентальной мелодикой в стильной поп-оболочке, с преобладанием чувственных баллад.

В онлайн-магазине Зейна выставлены в продажу физические копии альбома, рубашки, толстовки и даже записные книжки с символикой нового альбома.