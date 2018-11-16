Zayn Malik отрекся от ислама

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Поп-исполнитель Зейн Малик сказал, что больше не считает себя мусульманином и не хочет ассоциироваться ни с одной из существующих религий.

Он напомнил, что был воспитан в исламской вере. «И я идентифицирую себя как человека этой культуры. Но я — просто я. Не хочу, чтобы на меня смотрели через призму религиозного или культурного бэкграунда», — признался он в интервью журналу Vogue.

Зейн Малик
Зейн Малик

«Не думаю, что необходимо есть только определенное мясо, над которым помолились определенным образом. Не верю, что нужно читать молитву на определенном языке пять раз в день», — перечисляет Зейн то, что его не устраивает в религии.

Отец Малика Ясер — мусульманин британско-пакистанского происхождения, мама Триша начала исповедовать ислам, выйдя замуж.

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