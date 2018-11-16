Zayn Malik отрекся от ислама

Он напомнил, что был воспитан в исламской вере. «И я идентифицирую себя как человека этой культуры. Но я — просто я. Не хочу, чтобы на меня смотрели через призму религиозного или культурного бэкграунда», — признался он в интервью журналу Vogue.



Зейн Малик

«Не думаю, что необходимо есть только определенное мясо, над которым помолились определенным образом. Не верю, что нужно читать молитву на определенном языке пять раз в день», — перечисляет Зейн то, что его не устраивает в религии.

Отец Малика Ясер — мусульманин британско-пакистанского происхождения, мама Триша начала исповедовать ислам, выйдя замуж.