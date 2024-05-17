Зейн Малик пробует себя в разных жанрах в «Room Under the Stairs»

Это уже четвертый сольный альбом Зейна Малика, в него вошли 15 треков, в том числе недавний сингл «What I Am». Ранее артист рассказал, что решил попробовать себя в ходе записи в разных жанрах, в том числе кантри, поскольку ему нравится такая музыка, и она сейчас, по мнению Зейна, но очередном пике популярности.

Он также отметил, что некоторое влияние на работу над альбомом оказала его трехлетняя дочь Кая (с ее мамой, супермоделью Джиджи Хадид, Малик расстался через несколько месяцев после рождения ребенка).



Zayn Malik

«Когда я записывал эту пластинку, это означало проводить время вдали от моего ребенка, поэтому было еще важнее, чтобы альбом был идеальным, поэтому что это означало, что большую часть времени без дочери я посвящаю чему-то хорошему, - говорит он».

Тексты песен рисуют довольно полную картину Зейна таким, какой он есть сейчас – среди прочего, отцом, фермером и любовником. Во вступительной песне "Dreamin'" он поет под акустическую гитару о том, что "мечтает о своей жизни", а позже в заметках к "False Starts" он "наблюдает, как [его] жизнь просто катится мимо", разговаривая с и удовлетворение тем, что есть, и сожаление о прошлых выборах. На втором сингле "Alienated" он подвергает сомнению свое чувство принадлежности, спрашивая блюзовым тоном: "Я дома, если я не знаю этого места?". И все же, позже в записи он намекает на большее чувство укорененности, предполагая в «How It Feels», что «что-то удерживает меня в этом месте».