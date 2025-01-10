Franz Ferdinand выпустил первый за 7 лет альбом «The Human Fear»

В шестую студийную пластинку «The Human Fear» шотландского коллектива вошли 11 треков, в том числе ранее выпущенные синглы «Audacious» и «Night Or Day».

Это первый альбом группы с новой барабанщицей Audrey Tait, заменившей Paul Thomson в 2021 году. Запись «The Human Fear» проходила в шотландской AYR Studios с продюсером Mark Ralph, ранее работавшим над микшированием альбома «Right Thoughts, Right Words, Right Action» (2013), также он работал с Years & Years и Clean Bandit.

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Franz Ferdinand

По словам фронтмена Alex Kapranos, альбом исследует различные аспекты страха - от социальной изоляции до страха уйти или остаться в отношениях. Алекс Капранос, фронтмен группы, говорил, что «The Human Fear» должен удивить фанатов. С одной стороны, Franz Ferdinand экспериментируют, с другой – остаются в рамках своего стиля. Название альбома переводится как «человеческий страх»: в «The Human Fear» затрагиваются определенные типы страхов.

В феврале Franz Ferdinand отправятся в мировой тур в поддержку альбома.