Алекс Капранос и Клара Лучиани перепели Summer Wine

Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в микрофоны, находясь в неком шотландском поле. Возможно, это владения самого Капраноса, поскольку он давно занимается фермерским хозяйством.

«Summer Wine» — песня, написанная в 1966 году американским автором-исполнителем Ли Хезлвудом. Песня стала известной в дуэте Ли с Нэнси Синатрой. Однако затем эту песню перепевали столь часто, что она стала золотым стандартом. В России более известны версии Демиса Руссоса и Петулы Кларк, а также Scooter. В 2013 году Лана Дель Рей также перепела этот хит.

11 сентября 2019 года французская певица Клара Лучани и Алекс Капранос впервые исполнили англо-французскую кавер-версию Summer Wine в Олимпии в Париже.