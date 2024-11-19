Franz Ferdinand вернулся к игривому регтайму в «Night Or Day»

Режиссер клипа - Рианна Уайт. В клипе музыканты репетируют на небольшой студии, пританцовывая под регтаймовые ритмы. Мелодия, темп и ритм очень похожи на их хит «Matinée».
«Эта песня имитирует бурную, трансцендентную необъятность чувств, которые живут и дышат в четырех стенах, — говорит она. - Рожденная в их шотландской студии, где они записали эту красоту, композиция представляла собой мощную встречу визуального и звукового сопровождения, все это бросалось в глаза на 16-миллиметровой черно-белой пленке».
«Жизнь, возможно, никогда не будет легкой, но, черт возьми, мы позаботимся о том, чтобы прожить ее день и ночь. Мы сотрудничали с чрезвычайно талантливой Рианной Уайт, чтобы передать драматический нуар той среды, в которой мы записали эту и остальную часть пластинки. У нее есть чувствительность и энергия, которые взорвались в этом пространстве, давая представление о мире, в котором мы создавали музыку. Шторм сотрясает комнату и бум… темное сердце Шотландии сильно бьется», - рассказал фронтмен коллектива Алекс Капранос.
Трек «Night Or Day», как и ранее выпущенный сингл «Audacious», войдут в новый альбом Franz Ferdinand «The Human Fear», релиз которого состоится 10 января 2025 года. Продюсером пластинки выступил Марк Ральф.
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