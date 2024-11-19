Franz Ferdinand вернулся к игривому регтайму в «Night Or Day»

Трек «Billy Goodbye» войдет в сборник лучших песен группы «Hits To The Head», который выйдет 11...

Трек «Billy Goodbye» войдет в сборник лучших песен группы «Hits To The Head», который выйдет 11...

Шотландская рок-группа Franz Ferdinand вернулась с новой песней и клипом «Billy Goodbye», в котором...

Шотландская рок-группа Franz Ferdinand вернулась с новой песней и клипом «Billy Goodbye», в котором...

Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в...

Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в...

Сначала не о «Голосе».