Franz Ferdinand вернулся к игривому регтайму в «Night Or Day»

Трек «Billy Goodbye» войдет в сборник лучших песен группы «Hits To The Head», который выйдет 11...

Трек «Billy Goodbye» войдет в сборник лучших песен группы «Hits To The Head», который выйдет 11...

Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в...

Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в...

... Но вместо этого группа выпускает новый альбом Right Thoughts, Right Words, Right Action.