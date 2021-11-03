Franz Ferdinand: новая песня, новый клип, новая барабанщица

Трек «Billy Goodbye» войдет в сборник лучших песен группы «Hits To The Head», который выйдет 11 марта 2022 года.
Стильный черно-белый ролик на битломанскую, по сути, песню, - в числе его режиссеров оказался и сам Алекс Капранос. В клипе можно увидеть новую барабанщицу коллектива Одри Тейт. Ударник Пол Томсон, игравший в группе с момента основания в 2002 году, покинул состав по семейным обстоятельствам. О его уходе стало известно в конце октября.
«Пол мой лучший друг, — прокомментировал его уход Алекс Капранос в интервью британскому журналу NME. — Хотя я был опустошен тем, что он не собирался больше играть с нами музыку, его жизнь и его счастье важнее этого, так что это имело смысл».
Также Алекс рассказал об идее новой песни:
«Я думал об идее дружбы и друзьях, которые у меня были на протяжении всей моей жизни. Большинство дружеских отношений привносят в нашу жизнь прекрасные вещи, но не все они остаются неизменными на протяжении всей нашей жизни. Они развиваются, меняются и иногда дружеские отношения заканчиваются. Иногда они плохо заканчиваются, но обычно нет. Обычно дружба просто подходит к концу. Естественно, вы двигаетесь в другом направлении и делаете что-то другое. Я думаю о том, кем были мои лучшие друзья, когда мне было восемь или 14 лет. Это не обязательно люди, с которыми я сейчас буду лучшими друзьями, но в том возрасте они так много значили для меня, они действительно определили мою жизнь и сделали меня тем, кем я был. Думаю, песня о том, чтобы взглянуть на дружбу и сказать: «Эй, все кончено, но, черт возьми, разве это не хорошо? Не забывай самое лучшее».
Всего в новый сборник войдет 20 треков, охватывающих всю карьеру коллектива. Кроме «Billy Goodbye» на него также попадет еще одна новая песня «Curious». По словам Алекса Капраноса, новый альбом тоже в планах группы. Но к его записи команда планирует приступить только после запланированных в 2022 году гастролей по Великобритании и Европе.
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