Franz Ferdinand: новая песня, новый клип, новая барабанщица

Алекс Капранос и Клара Лучиани перепели Summer Wine Лидер шотландской группы Franz Ferdinand Алекс Капранос выпустил кавер-версию хита Summer Wine с певицей Clara Luciani (смотреть клип). Режиссер клипа Ryder the Eagle. Клип получился весьма незатейливым - артисты просто поют в микрофоны, находясь в неком шотландском поле. Возможно, это владения самого Капраноса, поскольку он давно занимается фермерским хозяйством.







«Summer Wine» — песня, написанная в 1966 году американским автором-исполнителем Ли Хезлвудом. Песня стала известной в дуэте Ли с Нэнси Синатрой. Однако затем эту песню перепевали столь часто, что она стала золотым стандартом. В России более известны версии...

Итоги 2013 года в музыке: пустота и «Голос» Сначала не о «Голосе». 2013 год войдет в историю музыки как пустое место. Ни открытий, ни прорывов — скучный конвейер по производству заранее ожидаемой музыки. «Делай, что делал раньше, и будь что будет» - таков смысл жизнедеятельности всех тех, кого обсуждали в этом году.



Чего ждали, то и получили от Земфиры, Lady Gaga, Сукачева, Beyonce, Lana Del Rey, Билана, PJ Harvey, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Бритни Спирс и прочих героев года. Шаг в сторону от привычного — расстрел. Ретро — это хорошо.



Утомившись...

Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action Британская команда Franz Ferdinand взяла яркий старт в 2004 году, записав одну из самых ярких одноименных пластинок. CD. «Domino Records», 2013.

Стиль: инди-рок



«Tell Her Tonight», «Come on Home», «Take Me Out» - эти и другие композиции стали большими альтернативными хитами. Музыканты покорили публику своим бодрящим танцевальным звучанием, и любую композицию шотландских рокеров можно было ставить на инди-дискотеке. Следующие студийные альбомы Franz Ferdinand - «You Could Have It So Much Better» и «Tonight: Franz Ferdinand» - тоже оказались довольно успешными коммерческими релизами. После 2009 года...

Franz Ferdinand была близка к распаду ... Но вместо этого группа выпускает новый альбом Right Thoughts, Right Words, Right Action. Фронтмен Franz Ferdinand Алекс Капранос признался, что был готов распустить группу два года назад после того, как опыт с выходом на американский рынок оставил у него весьма неприятное впечатление.





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- Я почувствовал, что превращаюсь в робота, и работаю по чужому расписанию - дедлайны и все такое, - рассказывает Alex Kapranos газете The Observer. - Но я не тот человек, который хорошо работает в таких...