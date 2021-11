Franz Ferdinand: новая песня, новый клип, новая барабанщица

Британская команда Franz Ferdinand взяла яркий старт в 2004 году, записав одну из самых ярких одноименных пластинок.

CD. «Domino Records», 2013.

Стиль: инди-рок



«Tell Her Tonight», «Come on Home», «Take Me Out» - эти и другие композиции стали большими альтернативными хитами. Музыканты покорили публику своим бодрящим танцевальным звучанием, и любую композицию шотландских рокеров можно было ставить на инди-дискотеке. Следующие студийные альбомы Franz Ferdinand - «You Could Have It So Much Better» и «Tonight: Franz Ferdinand» - тоже оказались довольно успешными коммерческими релизами. После 2009 года...