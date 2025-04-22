Александр Панайотов бродит по пескам Абу-Даби в поисках «Кармы»

Музыка: Вячеслав Бодолика, слова: Мария Якубовская, аранжировка: Дмитрий Агафонов. Мария Кулагина снимала певца в пустыне Абу-Даби, но монтажом и цветокоррекцией Александр занимался сам.
Мелодия переплетается с традиционными восточными инструментами, создавая уникальную атмосферу пустынных пейзажей и оазисов, среди которых и бродит в клипе артист.
«Я всегда верил, что любовь — это сила, которая способна преодолеть любые преграды, включая время и пространство. Песня «Карма» — это мое выражение этой веры, мое послание всем, кто верит в вечную любовь» - Александр Панайотов.
Отметим, что песня вышла еще 28 марта.
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