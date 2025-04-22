Александр Панайотов бродит по пескам Абу-Даби в поисках «Кармы»

«Снегом белым Сердце уснёт до весны, Станут пеплом Наши вчерашние сны», - поет Александр Панайотов...

«Снегом белым Сердце уснёт до весны, Станут пеплом Наши вчерашние сны», - поет Александр Панайотов...

Артисты по обоюдному согласию не стали продлевать контракт, который связывал их рабочими...

Артисты по обоюдному согласию не стали продлевать контракт, который связывал их рабочими...

Григорий Лепс больше не является продюсером Александра Панайотова.

Григорий Лепс больше не является продюсером Александра Панайотова.

Панайотов показал программу «Чувствовать себя» в рамках фестиваля «Славянский Базар в Витебске»....

Панайотов показал программу «Чувствовать себя» в рамках фестиваля «Славянский Базар в Витебске»....

Александр Панайотов всегда производит странное впечатление, но в сольном концерте - выясняются...

Александр Панайотов всегда производит странное впечатление, но в сольном концерте - выясняются...

Звезды записали в память о Юлии Началовой, скончавшейся в начале весны 2019 года, кавер-версию ее...

Звезды записали в память о Юлии Началовой, скончавшейся в начале весны 2019 года, кавер-версию ее...

Александр Панайотов выпустил новую композицию «Именами» и снял на нее клип.