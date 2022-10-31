Александр Панайотов ушел от Григория Лепса

Артисты по обоюдному согласию не стали продлевать контракт, который связывал их рабочими отношениями на протяжении пяти последних лет.



Александр Панайотов

По словам Панайотова, расставание было вполне доброжелательным, никто ни на кого не остался в обиде.





«У нас с Григорием остались замечательные отношения. Гришино плечо всегда рядом со мной. Я уверен: он обязательно поможет, я к нему обращусь. Мы с ним дружим: партнеры на всю жизнь», — признался Александр.

Функции продюсера 38-летнего финалиста шоу «Голос» теперь взяла на себя его жена Екатерина Коренева, которая отныне занимается всеми вопросами организации творческого процесса своего супруга. Интересно, что Екатерина, которая вышла замуж за Александра в 2016 году, еще за несколько лет этого вела его дела в качестве концертного директора, работая в компании продюсера Евгения Фридлянда.