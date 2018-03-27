Николай Тимофеев: Панайотов украл мою песню

Исключительные права на песню юридически принадлежат Николаю Тимофееву. 18 февраля у Тимофеева состоялась премьера песни и видео под названием «Для тебя», а уже 8 марта Панайотов пел эту композицию на своем концерте, который анонсировался как концерт его сольных песен. Николай крайне обескуражен таким поведением певца в период своего релиза и премьеры, и хочет пояснить Александру, что он запрещает ему использовать свою песню «Для тебя» («Февраль»), а так же, все свои композиции. «Мы живём в цивилизованном мире, где все вопросы можно решить обоюдно. Я безусловно рад, что у Панайотова хороший музыкальный вкус, раз он выбрал именно эту композицию, - говорит Николай.- Но Панайотов за разрешением ко мне не обращался, и к тому же, я бы не разрешил использовать свой новый материал, который только что выпустил сам. Считаю такое поведение наглостью и неуважением. Это все равно, что на твоей машине ездит посторонний человек, и ещё таксует при этом. Не хотелось бы вводить в недоумении многочисленных почитателей моего творчества и творчества Александра. Я так же связался с автором композиции «Для тебя», известным украинским композитором Алёной Мельник, которая так же находится в недоумение почему Александр использует чужой, не принадлежащий ему материал, исключительные права на который были переданы Николаю Тимофееву! Хочется пожелать Александру Панайотову найти своего автора и не брать чужое!»