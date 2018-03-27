Николай Тимофеев: Панайотов украл мою песню

Исключительные права на песню юридически принадлежат Николаю Тимофееву. 18 февраля у Тимофеева состоялась премьера песни и видео под названием «Для тебя», а уже 8 марта Панайотов пел эту композицию на своем концерте, который анонсировался как концерт его сольных песен. Николай крайне обескуражен таким поведением певца в период своего релиза и премьеры, и хочет пояснить Александру, что он запрещает ему использовать свою песню «Для тебя» («Февраль»), а так же, все свои композиции. «Мы живём в цивилизованном мире, где все вопросы можно решить обоюдно. Я безусловно рад, что у Панайотова хороший музыкальный вкус, раз он выбрал именно эту композицию, - говорит Николай.- Но Панайотов за разрешением ко мне не обращался, и к тому же, я бы не разрешил использовать свой новый материал, который только что выпустил сам. Считаю такое поведение наглостью и неуважением. Это все равно, что на твоей машине ездит посторонний человек, и ещё таксует при этом. Не хотелось бы вводить в недоумении многочисленных почитателей моего творчества и творчества Александра. Я так же связался с автором композиции «Для тебя», известным украинским композитором Алёной Мельник, которая так же находится в недоумение почему Александр использует чужой, не принадлежащий ему материал, исключительные права на который были переданы Николаю Тимофееву! Хочется пожелать Александру Панайотову найти своего автора и не брать чужое!»
Комментарии
Как так можно? Александр
Как так можно? Александр неплохой исполнитель и у него немало хороших замечательных песен. Неужели это было столь необходимо? Можно же было, в конце-концов, если хочешь, чтобы песня прозвучала, позвать принять участие самого Николая. Очень некрасиво!
Согласна! Панойотов мне особо
Согласна! Панойотов мне особо никогда не нравился. А теперь и вовсе опустился в моих глазах! Воровать песню почти сразу после релиза - это ни в какие рамки!
Ещё со времён проекта
Ещё со времён проекта "Народный артист" бесила эта наглая слащавая Панайотовская рожа. Как оказалось, он не только внешне такой. Насколько нужно низко пасть, чтобы прикрываясь своим слощаво-романтичным амплуа, спокойно без зазрения совести воровать и исполнять внуглую чужие песни??!!! У Тимофеева даже официальная презентация имеется этой песни: https://vk.com/club22090262?z=video-11428484_456240108%2F3ceecd8a56c2911244%2Fpl_wall_-22090262