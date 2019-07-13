Александр Панайотов показал себя уязвимым в Витебске

Опубликовано пользователем

Александр Панайотов всегда производит странное впечатление, но в сольном концерте - выясняются дополнительные подробности.

Панайотов показал программу «Чувствовать себя» в рамках фестиваля «Славянский Базар в Витебске». Здесь-то он частый гость. Поет в сборных концертах, часто в дуэтах. Выглядит очень по-советски, неадекватно возрасту. Даже непонятно, откуда это в нем берется. Прямо под стать Руслану Алехно. Иногда его приглашают поучаствовать в сольниках звезд. Но свой сольный концерт — это особенная ответственность.

Александр Панайотов

Приехало много друзей из разных городов, и мы все в атмосфере праздника, этого фестиваля. Я на сцене, вы — в зале, и нас окружает волшебная музыка.

У Панайотова действительно гибкий и сильный вокал. Весь концерт он пропел живьем. Вот только петь ему нечего. Главным хитом так и остается «Необыкновенная», ею он и закончил концерт. Остальное — невнятное ассорти из очень слабых песен, каверов на Джорджа Майкла, экспериментов с модной электроникой. А песен — нет. Та же «Чувствовать себя» уже на слуху, но и это очень слабая песня. Мы имеем прекрасного вокалиста без песен.

И у меня есть версия, почему все так. В жизни Александр — весьма неглупый, начитанный и интеллигентный человек. Но стоит ему начать петь — включаются все комплексы условной эстрадной Гнесинки (хотя он ничего вроде так и не окончил), и наследие FBI-music в лице пафосных песен Брейтбурга. Когда Панайотов поет — он вообще не осознает смысла текста песни, все усилия уходят в вокальные фиоритуры. Он рисует мелодические линии, вообще не обращая внимания на мелодию стиха. Смысл уничтожается мгновенно. А зритель слышит только эмоциональную фальшь. Это легко прощается на песнях с английским, но на русских — фальшак буквально бьет в глаза. Кстати, знаете, как Панайотов спел пугачевскую «Любовь похожую на сон»? Фраза «Но вопреки законам сна Пускай не кончится она». Логично же петь «она» вниз, раз ударение на «не кончится»? Пугачева так и поет. А Панайотов, не слыша текста, на «она» резко уходит в эффектный верхний регистр. Что это? Глухота к тексту. И таких примеров несть числа.

Общение со зрителями. Поклонник попытался доказать, что чужие песни (даже Джорджа Майкла) петь не надо
Общение со зрителями. Поклонник попытался доказать, что чужие песни (даже Джорджа Майкла) петь не надо

Зато Панайотова очень рьяно поддерживал белорусский фан-клуб. То сердечками машут (предварительно раздав их всем зрителям в зале), то крылышками. Надарили артисту уйму подарков, в том числе несколько увесистых коробок, уж непонятно, что в них. Пришли с флагами и баннерами. Приехали на концерт из разных городов Белоруссии и даже соседних стран. Это трогательно.

Александр Панайотов

Александр Панайотов выступил с живой группой, в которой оказался даже саксофонист. Проблем со звуком не было, так что концерт прошел весьма достойно. Были эксперименты с танцевальной электроникой («Вайбы»), но артист пока не придумал умелого применения своего вокала в этом дэнсе. Завершился концерт боевиками «Непобедимый» (с этими надписями на футболках был весь фан-клуб), «Я слушал дождь» (без Лепса), Пугачевой и заглавной «Чувствовать себя», собственно. На десерт — единственный хит «Необыкновенная». Покорения Витебска не случилось, несмотря на его заведомое радушие, но свое мастерство Панайотов показал сполна.

Гуру КЕН

Быстрый поиск: 