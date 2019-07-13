Александр Панайотов показал себя уязвимым в Витебске

Панайотов показал программу «Чувствовать себя» в рамках фестиваля «Славянский Базар в Витебске». Здесь-то он частый гость. Поет в сборных концертах, часто в дуэтах. Выглядит очень по-советски, неадекватно возрасту. Даже непонятно, откуда это в нем берется. Прямо под стать Руслану Алехно. Иногда его приглашают поучаствовать в сольниках звезд. Но свой сольный концерт — это особенная ответственность.

Приехало много друзей из разных городов, и мы все в атмосфере праздника, этого фестиваля. Я на сцене, вы — в зале, и нас окружает волшебная музыка.

У Панайотова действительно гибкий и сильный вокал. Весь концерт он пропел живьем. Вот только петь ему нечего. Главным хитом так и остается «Необыкновенная», ею он и закончил концерт. Остальное — невнятное ассорти из очень слабых песен, каверов на Джорджа Майкла, экспериментов с модной электроникой. А песен — нет. Та же «Чувствовать себя» уже на слуху, но и это очень слабая песня. Мы имеем прекрасного вокалиста без песен.

И у меня есть версия, почему все так. В жизни Александр — весьма неглупый, начитанный и интеллигентный человек. Но стоит ему начать петь — включаются все комплексы условной эстрадной Гнесинки (хотя он ничего вроде так и не окончил), и наследие FBI-music в лице пафосных песен Брейтбурга. Когда Панайотов поет — он вообще не осознает смысла текста песни, все усилия уходят в вокальные фиоритуры. Он рисует мелодические линии, вообще не обращая внимания на мелодию стиха. Смысл уничтожается мгновенно. А зритель слышит только эмоциональную фальшь. Это легко прощается на песнях с английским, но на русских — фальшак буквально бьет в глаза. Кстати, знаете, как Панайотов спел пугачевскую «Любовь похожую на сон»? Фраза «Но вопреки законам сна Пускай не кончится она». Логично же петь «она» вниз, раз ударение на «не кончится»? Пугачева так и поет. А Панайотов, не слыша текста, на «она» резко уходит в эффектный верхний регистр. Что это? Глухота к тексту. И таких примеров несть числа.



Общение со зрителями. Поклонник попытался доказать, что чужие песни (даже Джорджа Майкла) петь не надо

Зато Панайотова очень рьяно поддерживал белорусский фан-клуб. То сердечками машут (предварительно раздав их всем зрителям в зале), то крылышками. Надарили артисту уйму подарков, в том числе несколько увесистых коробок, уж непонятно, что в них. Пришли с флагами и баннерами. Приехали на концерт из разных городов Белоруссии и даже соседних стран. Это трогательно.

Александр Панайотов выступил с живой группой, в которой оказался даже саксофонист. Проблем со звуком не было, так что концерт прошел весьма достойно. Были эксперименты с танцевальной электроникой («Вайбы»), но артист пока не придумал умелого применения своего вокала в этом дэнсе. Завершился концерт боевиками «Непобедимый» (с этими надписями на футболках был весь фан-клуб), «Я слушал дождь» (без Лепса), Пугачевой и заглавной «Чувствовать себя», собственно. На десерт — единственный хит «Необыкновенная». Покорения Витебска не случилось, несмотря на его заведомое радушие, но свое мастерство Панайотов показал сполна.

Гуру КЕН