Александр Панайотов представил «Ночь на облаках»

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Александр Панайотов представил новый трек «Ночь на облаках», созданный Михаилом Гуцериевым и Сергеем Ревтовым. Это первая совместная работа поэта и молодого артиста.

«Я очень рад, что в моём репертуаре появилась такая чувственная, лирическая, романтическая песня, написанная поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Сергеем Ревтовым. Вся она пронизана волшебным летним теплом и воспевает о самом главном людском чувстве - любви. Я очень надеюсь, что эта песня не оставит равнодушных. И пусть слова этой песни проецируются в жизни каждого, кто её услышит!», –делится своими впечатлениями Александр.

Александр Панайотов
Александр Панайотов

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