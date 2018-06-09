Александр Панайотов представил «Ночь на облаках»

«Я очень рад, что в моём репертуаре появилась такая чувственная, лирическая, романтическая песня, написанная поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Сергеем Ревтовым. Вся она пронизана волшебным летним теплом и воспевает о самом главном людском чувстве - любви. Я очень надеюсь, что эта песня не оставит равнодушных. И пусть слова этой песни проецируются в жизни каждого, кто её услышит!», –делится своими впечатлениями Александр.



Александр Панайотов