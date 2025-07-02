Seryabkina объяснила смену имени и раскрыла смысл трека «Душный»

«Почему бы и нет?» – так прокомментировала Seryabkina (Ольга Серябкина) решение о смене сценического имени после почти 20 лет карьеры. В вечернем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» певица представила премьеру трека «Душный» и откровенно рассказала о творческом перезапуске.

«Практически через 20 лет после начала карьеры обычно поступают наоборот. Однако мне кажется правильным поступить именно так. Хочется просто что-то еще выпускать под брендом Seryabkina, а тут как бы и «Ольга» мешает. Это логично, происходит полный ребрендинг».



Seryabkina

Главной темой эфира стал новый сингл, который певица назвала «зеркалом для всех»

«Каждый себя узнает. И честно – эта песня и про меня тоже. Если спросить мое окружение, особенно тех, с кем я работаю, они скажут: «О, Серябкина еще та душнила»».



Seryabkina

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В студии прозвучал и второй новый сингл - «2 процента», который также вышел под брендом Seryabkina, причем в двух аранжировках. На «Авторадио» прозвучала его классическая версия.

«Сначала была лиричная баллада, но потом появилось желание сделать летнюю версию. Этот трек про ситуации, когда нужно сказать очень важные слова, а на телефоне 2%. Ты понимаешь, что почти нет шанса. Но ты рискуешь, и эти 2% иногда стоят всех оставшихся 98%, и все меняется».



Seryabkina

С гордостью Серябкина отметила успех совместного трека с Костой Лакоста «По улицам», который получил платину.

«Когда мы с Костей за неделю до премии «Муз-ТВ 2025. Легенда» получили статус платины этого трека, я поняла – вот наша реальная награда. Он до сих пор не выходит из 100 лучших треков. Да, было обидно не получить награду на «Муз-ТВ», но для меня важнее, что эта песня у людей в плейлистах».



Seryabkina

Специально для слушателей «Авторадио» в студии были исполнены и другие песни: «Одиночка», «Не забыла», «Бывшие», «Медляк с Олей» и «Начнем все сначала».