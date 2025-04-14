Ольга Серябкина рассказала о чувствах при пении её песен новым Serebro

Ольга отметила, что она спокойно относится к смене состава и рада за девушек.
Недавно продюсер Максим Фадеев представил новых артисток, вошедших в обновлённый состав Serebro. Они не только исполняют новые композиции, но и продолжают петь хиты группы из репертуара прежних участников.
Ольга Серябкина призналась, что пока не имела возможности увидеть вживую выступления нового состава группы. Однако она испытывает радость от того, что её песни продолжают звучать.
«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни ещё актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», — рассказала певица.
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