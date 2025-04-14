Ольга Серябкина рассказала о чувствах при пении её песен новым Serebro

Ольга отметила, что она спокойно относится к смене состава и рада за девушек.



Ольга Серябкина

Недавно продюсер Максим Фадеев представил новых артисток, вошедших в обновлённый состав Serebro. Они не только исполняют новые композиции, но и продолжают петь хиты группы из репертуара прежних участников.

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Ольга Серябкина призналась, что пока не имела возможности увидеть вживую выступления нового состава группы. Однако она испытывает радость от того, что её песни продолжают звучать.

«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни ещё актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», — рассказала певица.