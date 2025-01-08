Laibach переосмыслили хит Foreigner «I Want to Know What Love Is»

Индастриэл-легенда в последнее время уже показала переосмысления композиций Билли Холлидей «Strange Fruit» и праздничной «White Christmas». Как и в тех версиях, Laibach переосмысливают «I Want to Know What Love Is» в своем собственном стиле.

Минимальная электронная инструментация плывет на заднем плане, пока глубокий и округлый голос Милана Фраса декламирует текст песни почти читкой. Группа сохраняет романтические увертюры и размашистую аранжировку оригинала, выстраивая приглушенную фоновую музыку в цветущие наплывы, когда бэк-вокалистка Марина Мортенссон поднимается в миксе.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Кавер-версия будет выпущена в качестве цифрового сингла (вместе с двумя альтернативными миксами) после того, как стала чем-то вроде диковинки во время живых выступлений Laibach. Объявленный в пресс-релизе группы как первый «Laibach-a-long», кавер-версия ошеломила публику, а также побудила ее подпевать классическому рок-элементу FM, а фанатские кадры разлетелись по социальным сетям.



Laibach

Песня наверняка войдет в сет-лист предстоящего европейского тура Laibach, который стартует в феврале, вместе с избранными композициями из их основополагающего альбома 1987 года Opus Dei. В декабре прошлого года группа выпустила перезапись альбома под названием Opus Dei Revisited.