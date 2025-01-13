Юрий Башмет: Потрясения дают творцам новые импульсы!

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Москве с 10 января по 9 февраля 2025 года VI Зимнего международного фестиваля искусств. О музыкальной и театральной программах фестиваля, его участниках, площадках проведения мероприятий рассказали артистический директор фестиваля, народный артист СССР, Герой труда РФ Юрий Башмет и генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Дмитрий Гринченко обрисовал нынешний московский фестиваль Башмета в целом.

«Откроем фестиваль необычным совместным концертом «Оркестр двух столиц. Москва – Санкт-Петербург» с участием сразу двух оркестров: Заслуженный Коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Впервые в истории они объединятся в единый симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, чтобы отдать дань памяти выдающегося дирижера, близкого друга Юрия Башмета – Юрия Хатуевича Темирканова. 100-летие Леонида Когана отпразднуем с большим количеством скрипачей, его будет вести Сергей Шакуров. Думаю, это будет необычный запоминающийся вечер. Вручим премию Шостаковича певцу Ильдару Абдразакову, программа от Глинки до Шостаковича. Программу дня рождения Башмета мы по-прежнему держим в секрете, - но это будет нежно-лирический вечер без антракта примерно на полтора часа. Юрий Абрамович будет создавать свои миры. Традиционно много спектаклей в программе этого фестиваля, впервые покажем проект с Игорем Костолевским в театре Гоголя. Камерные концерты в Башмет-центре посвящены 100-летию основателя квартета им. Бородина Валентину Александровичу Берлинскому, там насыщенная программа с участием Милы Берлинской в том числе».

Юрий Башмет рассказал про уже прошедший на днях в рамках фестиваля спектакль «Не покидай мою планету» во МХАТе с участием Константина Хабенского.

«Я очень рад, что легендарный спектакль «Не покидай мою планету» в шестой раз уже показан на фестивале. Никакой рекламы, и бесконечный аншлаг! Многие приходят на него по пять, даже по восемь раз. В этот раз показ совпал с днем рождения Константина Хабенского, и мы устроили для него небольшой сюрприз в финале. Спектакль не повторяется ни разу, всегда какие-то импровизации».



Юрий Башмет

Башмет признался, что волнуется перед объединенным концертом двух оркестров — питерской филармонии и «Новой России».

«Впервые мы объединимся в концерте памяти Юрия Темирканова. Мы с ним дружили, он талантливый и обаятельный человек. Много выступали вместе. Впервые посадим за один пульт концертмейстеров двух оркестров. В этой программе много соло разных инструментов, они будут сменяться, и это очень ответственная задача. У оркестра Санкт-Петербургской филармонии много традиций, идущих от еще Мравинского, и потом Темирканов многое придал своего. Шестую симфонию Чайковского они много и успешно играли. Опытным музыкантам сложно приказывать играть как-то иначе, их надо убедить. Надо отталкиваться от нот Чайковского, понимать, как хотел услышать свои произведения сам Чайковский. А потом уже вносить свои вольности. Я волнуюсь, получится ли, как это получится…»

Дмитрий Гринченко подчеркнул, что московский фестиваль не акцентирует внимание на множестве зарубежных участников в этот раз.

«В Москве не стоит задача привлечь много стран, в Москве скорее важно, кто стоит на сцене. А вот в Сочи в феврале мы привезем исполнителей из многих стран, поскольку фестиваль будет связан с культурой стран БРИКС. В Москве же в рамках фестиваля пройдет 17 концертов на 6 площадках».

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Юрий Башмет рассказал, как идет подготовка к его многочисленным фестивалям.

«Мы заказываем произведения композиторам, потом смотрим, насколько они подходят нам. Спектакль «История любви» родился во МХАТе, там он и идет в рамках фестиваля. Интересно, что кого бы мы из драматических артистов или музыкантов не пригласили бы на фестиваль, все они соглашаются! И фестиваль нужен людям, - на концертах и спектаклях очень высокая посещаемость, много аншлагов».

Юрий Башмет порассуждал, как жили и творили в эпоху войн и катаклизмов великие композиторы.

«Я размышляю, мешали ли Баху или Моцарту ну не санкции, а войны, которые тогда шли. Бетховен писал свою симфонию как посвящение Наполеону, который был тогда реформатором. Когда уже окончил симфонию, Наполеон объявил себя императором. И Бетховен зачеркнул посвящение ему, теперь она называется Героическая симфония. А мы сейчас на гастролях мы часто делаем так: вечером играем обычный концерт, а днем идем и играем для беженцев. Чайковский писал балет «Лебединое озеро», и в этот момент началась очередная русско-турецкая война. И в патриотических целях Чайковский дописал еще один номер, известный как Русский танец, сейчас его часто играют отдельно. Всякие потрясения войны — не обязательны для написания гениальных произведений. Но часто бывает, что такие потрясения дают творцам новые импульсы. Штраус после Сталинградской битвы сочинил «Метаморфозы», а рабочее название - «Реквием по погибшей Германии». И там есть цитата из Третьей симфонии Бетховена — Похоронный марш. Почти незаметно. При исполнении у меня часто соблазн выделить его, но я всегда остаюсь на стороне автора, который подписал ее двумя пиано, чтобы звучало негромко, и поняли только те, кто смог понять. А когда начались гонения на евреев, у Штрауса жена была еврейка, - Штраус добился аудиенции у Гитлера. Они договорились, что Штраус снимает с себя все полномочия, и уезжает с женой в деревню. Там позже он и скончался. А ведь он был самым титулованным музыкантом Австрии. Это все необязательно знать, важнее почувствовать дыхание его музыки, почувствовать себя частью человечества. Когда у Шостаковича спрашивали, какая программа заложена в его произведениях, он говорил: «Слушайте, слушайте». Даже когда люди слушают музыку и думают об одном и том же, - каждый слышит по своему. Музыка вызывает эмоции. Уход из жизни мне нравится по-шостаковичски, он закончил в до мажоре, на фортепианной клавиатуре это только белые клавиши. Соната для альта и фортепиано (сочинение 147) стала его последним произведением, там от «Дон Кихота» идет к «Лунной сонате» Бетховена, а затем он обращает ее в чистый до мажор. Вот как закончил свой творческий путь Шостакович. А про санкции — ну не имеют они Гергиева там. Пусть получают других дирижеров, другого уровня».

Вадим ПОНОМАРЕВ