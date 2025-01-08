Застройщик извинился за снос дома основателей AC/DC

Как мы сообщали ранее, дом по адресу Берли-стрит, 4 в западном пригороде Сиднея Бервуд, был снесен в конце 2024 года после продажи в феврале 2023 года за 5,8 млн австралийских долларов.

В 1963 году семья Янг переехала в Австралию из Шотландии, сначала остановившись в Villawood Migrant Hostel. Семья Янг переехала на улицу Берли в 1965 году после того, как некоторое время жила в других домах в пригороде, а братья Ангус и Малкольм оттачивали свои музыкальные таланты, живя там. В 1973 году пара стала соучредителем AC/DC, которая с тех пор стала одним из самых успешных рок-экспортеров Австралии всех времен. Джордж также играл в ранних составах группы, в конечном итоге взяв на себя обязанности продюсера для их первых записей вместе с Вандой.



Снесенный дом Янгов

Наследие и важность адреса для сообщества Сиднея были признаны много раз за эти годы. В 2013 году дом был включен в Национальный трастовый реестр исторических домов, а в 2024 году местный совет Бервуда заказал фреску Ангуса и Малкольма художнице Клэр Фокстон, которая до сих пор видна на стене дома 12 по улице Берли.

Новости о сносе дома появились в конце декабря, что вызвало возмущение как фанатов, так и местного сообщества, дошло до совета Бервуда, который выступил в защиту сноса, несмотря на наличие адреса в Национальном фонде.

«Поскольку объект не включен в список объектов культурного наследия и не находится под защитой местного или государственного законодательства, а также поскольку Национальный фонд является общественной неправительственной организацией, не имеющей установленных законом полномочий, на объект не распространяется действие мер защиты, — заявил Совет. - Совет Бервуда по-прежнему стремится найти новые способы прославить семью Янг и богатое музыкальное наследие этого района».

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По имеющимся данным, покупка и снос дома были инициированы местной строительной компанией Burwood Square Pty Ltd, которая также приобрела соседнюю собственность с намерением перестроить ее в жилой комплекс стоимостью 28,75 млн австралийских долларов.

Однако в заявлении генерального директора Burwood Square Леона Кмиты (опубликованном в The Herald Sun) компания выразила сожаление по поводу сноса, заявив, что они не знали о культурном значении этого дома.

«Мы сожалеем, что предыдущий многолетний владелец не поделился с нами этой важной частью истории объекта недвижимости, — сказал Кмита. - Узнав об этой связи после того, как наши планы уже были реализованы, мы были шокированы. Мы искренне сожалеем об этой оплошности».

По словам Кмиты, команда Burwood Square пытается спасти материалы, чтобы создать «особое пространство», где поклонники AC/DC смогут «собраться вместе и отпраздновать непреходящее наследие группы».

«От имени команды Burwood Square я хочу выразить наше искреннее сожаление… теперь мы осознаем, насколько глубоко это место резонирует с сообществом AC/DC и поклонниками по всему миру, — продолжил Кмита. - Мы чувствуем большую ответственность за то, чтобы почтить наследие AC/DC и загладить вину перед всеми поклонниками, которые так высоко ценят эту группу. Хотя мы не можем изменить прошлое, мы стремимся отпраздновать эту важную часть их истории. Всемирная фан-база AC/DC, знайте, что мы слышим вас, ценим ваше глубокое восхищение этой легендарной группой и стремимся исправить это».