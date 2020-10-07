AC/DC выпустила первую песню за много лет

Альбом записан четырьмя участниками классического состава группы, которые четыре года не выступали вместе и объявили о реюнионе в начале октября: Брайан Джонсон (вокал), Клифф Уильямс (бас), Фил Радд (барабаны) и Ангус Янг (гитара). Умершего Малколма Янга заменил еще один брат Янг - Стиви, тоже ритм-гитарист.

«Выстрел в темноте Заставит вас чувствовать себя хорошо. Выстрел в темноте Лучше прогулки по парку, да», - поют музыканты.



Фил Радд

В интервью Rolling Stone музыканты рассказали, что пластинка была записана в 2018-2019 годах, и в нее вошли, в том числе, песни, найденные в архивах Ангусом Янгом. Авторство большинства из них принадлежит Ангусу и его брату Малькольму (скончавшемуся в 2017 году), которому посвящается новый альбом. Продюсером 13 треков выступил Брендан О’Брайен, уже работавший с AC/DC над альбомами «Black Ice» (2008) и «Rock Or Bust» (2014).

- Это был долгий-долгий путь, - говорит Ангус. - Но хорошо, что мы все объединились и можем предложить миру немного нового рок-н-ролла. Надеюсь, сейчас, во время пандемии, это подарит людям несколько часов удовольствия.