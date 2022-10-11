В Австралии выпустили монеты в честь AC/DC

В честь этого правительство страны санкционировало выпуск Королевским монетным двором Австралии серии коллекционных монет, посвященных коллективу. В коллекцию входит одна монета номиналом 1 австралийский доллар и комплект из шести монет номиналом 20 австралийских центов, каждая из которых посвящена обложке одного из альбомов AC/DC.



Монета

Расплатиться этими монетами будет нельзя — официальным платежным средством они не являются. Изначальная стоимость коллекционных сувениров — 90 австралийских долларов за монету номиналом 1 доллар и 110 австралийских долларов за комплект из шести 20-центовиков.