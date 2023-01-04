Игги Поп мог стать солистом AC/DC

Об этом легендарный панк рассказал в интервью The New York Times. По мнению Игги Попа, работа в AC/DC выходит за рамки его навыков.



Iggy Pop

«Я общался с их менеджером много лет назад. Тогда я еще не воссоздал The Stooges и не переехал в Англию. И тогда этот парень спросил меня, не хочу ли я присоединиться к AC/DC. Они искали вокалиста. Я прослушал их запись и понял, что не подхожу под их требования».

Хотя неясно, когда именно его попросили присоединиться к группе, временная шкала, вероятно, относит встречу к тому времени, когда AC/DC образовались в 1973 году, или, возможно, когда ушел первоначальный фронтмен Дэйв Эванс и когда Бон Скотт стал солистом — где-то около 1974 года.

Музыкант уточнил, что само творчество группы ему нравится – просто им действительно был нужен другой певец.

«Я не говорил: «Фу, они мне не нравятся». Это было довольно хорошо сделано. Они тщательно работают, но я не то, что им нужно».

Он также рассказал, что однажды увиделся с Боном Скоттом – бывшим вокалистом AC/DC, скончавшимся в 1980 году. Игги Поп назвал это «чудесной встречей» и признался, что к нему до сих пор периодически приходят воспоминания о ней. По словам рокера, он очень любил творчество Скотта.

«Где-то у меня была очень замечательная встреча с Боном, и мы оба были пьяны и обкурены, — вспоминал Поп о встрече. - Я иногда вижу картинки. Иду, не помню где, но это я с Боном!»