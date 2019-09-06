Iggy Pop показал новый альбом Free

Пластинка стала восемнадцатой в дискографии артиста и его первым релизом после вышедшего в 2016 году «Post Pop Depression».
- Это альбом, в котором за меня говорят другие артисты, но я дарю им свой голос, – говорит сам Игги. – Когда закончились гастроли после выхода «Post Pop Depression», я был уверен, что избавился от проблемы хронической неуверенности, которая слишком долго преследовала меня в жизни и в карьере. Но при этом я ощущал себя опустошённым. Я чувствовал, что хочу надеть тёмные очки, развернуться и уйти. Я хотел быть свободным. Я знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – всё, к чему следует стремиться; что всё, что тебе нужно – это не обязательно счастье или любовь, но ощущение, что ты свободен. Так что этот альбом вроде как сам приключился со мной, а я просто позволил ему приключиться.
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