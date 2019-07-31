Iggy Pop спел про Джеймса Бонда в женском образе

В нём поётся о девушке, которая хочет стать чьим-то агентом 007: «Она хочет быть твоим Джеймсом Бондом. Ну, это не просто так, за цену / И это не должно быть приятно / Она хочет быть твоим Джеймсом Бондом», - под аккомпанемент барабанов, минималистичной гитары и местами джазовых духовых. Трек спродюсирован Leron Thomas, джазовый трубач и композитор.

«James Bond» войдёт в грядущий альбом Игги Попа «Free», который станет восемнадцатым в его дискографии. Релиз пластинки назначен на 6 сентября 2019 года.



Iggy Pop - James Bond

«Это альбом, в котором за меня говорят другие артисты, но я придаю им вой голос, - говорит Игги Поп. - К концу туров после Post Pop Depression я был уверен, что избавился от проблемы хронической неуверенности, которая слишком долго преследовала мою жизнь и карьеру. Но я также чувствовал себя истощенным. И я почувствовал, что хочу закрыть шторы, отвернуться и уйти. Я хотел быть свободным. Я знаю, что это иллюзия, и что свобода - это только то, что вы чувствуете, но я прожил свою жизнь до сих пор, веря, что это чувство - это все, чего стоит добиваться; все, что вам нужно - не обязательно счастье или любовь, но чувство свободы. Так что этот альбом просто со мной случился, и я позволил этому случиться».