Iggy Pop спел про Джеймса Бонда в женском образе

В нём поётся о девушке, которая хочет стать чьим-то агентом 007: «Она хочет быть твоим Джеймсом Бондом. Ну, это не просто так, за цену / И это не должно быть приятно / Она хочет быть твоим Джеймсом Бондом», - под аккомпанемент барабанов, минималистичной гитары и местами джазовых духовых. Трек спродюсирован Leron Thomas, джазовый трубач и композитор.
«James Bond» войдёт в грядущий альбом Игги Попа «Free», который станет восемнадцатым в его дискографии. Релиз пластинки назначен на 6 сентября 2019 года.
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