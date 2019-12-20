Игги Поп и Филип Гласс получат почетные Grammy

Скандалов еще до самой церемонии подведения итогов было немало. Множество артистов демонстративно пикировало ее, в том числе Ариана Гранде, протестующая против диктата продюсера Grammy Кена Эрлика (и тем не менее получившая свою Grammy за лучший альбом, но не появившаяся на самой церемонии). Получивший эксклюзив на трансляцию Grammy телеканал CBS решился показывать церемонию намного позднее ее окончания, и не во всех городах США.