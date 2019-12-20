Игги Поп и Филип Гласс получат почетные Grammy

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Академия звукозаписи США объявила имена обладателей почетных премий «Грэмми» за прижизненные достижения.

Ими стали Игги Поп, Public Enemy, Chicago, Джон Прайн, Роберта Флэк, Айзек Хейз и Сестра Розетта Тарп. Кроме того, награды попечительского совета Академии получат Кен Эрлих, Филип Гласс и Фрэкн Уокер.

Iggy Pop
Iggy Pop

- Каждый год Академия звукозаписи имеет честь почтить избранную группу провидцев, чей творческий вклад отражается в нашей культуре, - сказала президент и исполнительный директор Дебора Дуган.

Она добавила, что обладатели этих специальных наград за заслуги «превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов».

Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в Пасадене.

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