Игги Поп и Филип Гласс получат почетные Grammy

Ими стали Игги Поп, Public Enemy, Chicago, Джон Прайн, Роберта Флэк, Айзек Хейз и Сестра Розетта Тарп. Кроме того, награды попечительского совета Академии получат Кен Эрлих, Филип Гласс и Фрэкн Уокер.
- Каждый год Академия звукозаписи имеет честь почтить избранную группу провидцев, чей творческий вклад отражается в нашей культуре, - сказала президент и исполнительный директор Дебора Дуган.
Она добавила, что обладатели этих специальных наград за заслуги «превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов».
Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в Пасадене.
Комменты