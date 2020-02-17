На презентации книги об Игги Попе споет Умка

Это первая биография великого рок-музыканта, выходящая на русском языке. Авторами перевода выступили Аня Герасимова-Умка и А.Бессонов.



Обложка книги

Книга повествует о том, как яркий, подающий надежды Джим Остерберг сломя голову бросился в бурные мутные воды рок-н-ролла. Как родилось, набрало силу (и едва не уничтожило его самого) необузданное альтер эго Джима - Игги Поп. Как он всю жизнь бежал от успеха, и все же успех догнал его и теперь бежит рядом. В 2010 году группа The Stooges была введена в Зал славы рок-н-ролла.

«Я решила переводить, потому что люблю Игги Попа, была на его концертах девять раз, и еще поеду, - рассказывает Умка. - Потому что он очень сильно в жизни помогает. Потому что я уже перевела его автобиографию 1982 года и успешно ею банкую из-под полы уже почти 15 лет. Потому меня издательство и уговаривало. Тут вовремя подключился умница Бессонов (я его в детства знаю, он сын моих друзей и друг моего сына) и стал задом наперед переводить, с 18-й главы почти до середины. Я читала его перевод, он - мой, и мы взаимно правили друг друга и все обсуждали».

Во втором отделении презентации запланирован электрический концерт группы «Умка и Новый состав». Прозвучат хиты «Сибирь», «Пропади», «Велосипед», «Разовая доза», «Ломать не строить» и другие.

Вход свободный, книги будут продаваться.

Начало: 19.00