Попугай Игги Попа стал покровителем зообольницы в Австралии

В собственном инстаграме цитируется такое заявление от имени какаду:
«Я птица, причем очень дикая, и в Австралии у меня много кузенов какаду. Я был очень огорчен, узнав, что 180 миллионов птиц погибли в результате катастрофического лесного пожара, унесшего жизни более 3 миллиардов животных за лето в Австралии. Это меня ужаснуло. Я слышал о команде австралийских ветеринаров, строящих крупнейшую в Австралии передвижную больницу дикой природы, и подумал: «Это такая блестящая идея». Поэтому, когда они спросили, стану ли я их покровителем-основателем, я подумал: «Да, я бы хотел пообщаться со своими сестрами и братьями-птицами в волшебной стране Оз».
Мой отец Игги много раз бывал в Австралии, в том числе, чтобы выступить на Байрон-Бей-Блюзфесте. Он сказал мне, что это действительно классное место, где люди заботятся о природе и любят музыку, танцы, искусство и творчество. Это похоже на мое место. Я надеюсь однажды спуститься туда с Игги, когда людям снова станет безопасно путешествовать. Я бы полетел туда сейчас, но папа очень будет скучать по мне. А пока я собираюсь помочь распространить информацию через свою страницу в Instagram».
Объявление также сопровождалось заявлением Игги Попа.
«Около 12 лет назад придорожный торговец в отдаленной части Флориды затолкал Бигги, который был очень молод, в крошечную клетку рядом с цыплятами на обочине дороги. Казалось, ему грозит плохое будущее. Поэтому мы решили позаботиться о нем ответственно. И у нас есть. Он получает и дает много любви».
Комменты