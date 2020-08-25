Попугай Игги Попа стал покровителем зообольницы в Австралии

В собственном инстаграме цитируется такое заявление от имени какаду:

Мой отец Игги много раз бывал в Австралии, в том числе, чтобы выступить на Байрон-Бей-Блюзфесте. Он сказал мне, что это действительно классное место, где люди заботятся о природе и любят музыку, танцы, искусство и творчество. Это похоже на мое место. Я надеюсь однажды спуститься туда с Игги, когда людям снова станет безопасно путешествовать. Я бы полетел туда сейчас, но папа очень будет скучать по мне. А пока я собираюсь помочь распространить информацию через свою страницу в Instagram».